Массовые протесты в США вряд ли приведут к коренным изменениям во внутренней политике Вашингтона, рассказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Может быть, профинансируют какие-то программы, которые будут формально направлены на развитие и защиту чернокожего меньшинства. Но учитывая, что реформы, которые проводились еще при Бараке Обаме, провалились, я не очень верю, что они будут успешными. О них объявят как о некоем компромиссе, заявят о единстве американской нации, после чего, когда общество успокоится, эти реформы тихо умрут», — считает Безпалько.

Может быть, эти протесты утихнут, так как они не несут в себе никакой идеологической основы. Возможно, их удастся задавить силой или залить деньгами, но корень проблемы останется внутри американского общества, добавил собеседник издания.

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