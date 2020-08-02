Такого разрыва с Америкой и такого давления со стороны США правительство Германии не чувствовало последние 75 лет. Это что-то такое новое и вызывающее некоторый страх, рассказал в интервью изданию Украина.ру немецкий политолог Александр Рар

«Немецкие элиты видят, что давление происходит со всех сторон: Германию наказывают и дисциплинируют, при этом немцы не понимают, за что, в чем они провинились. Тут и вывод американских войск с территории Германии, и перенос штаб-квартиры американских войск в Бельгию, тут и риторика в отношении госпожи Меркель и Германии как лидера Европы всё обостряется с каждым днем», — рассказал собеседник издания.

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Александр Рар добавил, что Германия не чувствует от некоторых европейских стран нужную ей поддержку в борьбе с американским давлением.

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