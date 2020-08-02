«Немецкие элиты видят, что давление происходит со всех сторон: Германию наказывают и дисциплинируют, при этом немцы не понимают, за что, в чем они провинились. Тут и вывод американских войск с территории Германии, и перенос штаб-квартиры американских войск в Бельгию, тут и риторика в отношении госпожи Меркель и Германии как лидера Европы всё обостряется с каждым днем», — рассказал собеседник издания.
По его словам, ситуация очень сюрреалистическая для немецких элит. Они не знают, что их ждет еще, поэтому не знают, как адекватно ответить на всё это.
Александр Рар добавил, что Германия не чувствует от некоторых европейских стран нужную ей поддержку в борьбе с американским давлением.
Полностью интервью можно прочитать здесь.