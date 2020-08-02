В последнее время главным переговорщиком де-факто был Алексей Резников. И ситуация не поменяется, считает собеседник издания.
«Леонид Макарович Кравчук будет выполнять статусную роль. Он первый президент Украины, он очень опытный человек. Он будет выполнять роль политического патриарха в переговорном процессе. Но реальную содержательную роль в переговорах будет играть Алексей Резников и представители Украины в подгруппах», — объяснил политолог.
О том, что экс-президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе стало известно 28 июля. Его место занял первый президент страны Леонид Кравчук.
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