В интервью изданию Украина.ру немецкий политолог Александр Рар спрогнозировал, как будут развиваться двусторонние отношения, если по итогам президентских выборов 3 ноября в Белый дом придёт бывший вице-президент США демократ Джо Байден

Эксперт сказал, что большие европейские бизнес-компании встревожены возможным введением санкций со стороны Америки из-за «Северного потока-2» и хотели бы, чтобы их национальные правительства как-то отреагировали на это, но сами политики пока ведут себя очень осторожно.

«Во-первых, они ещё не введены. Во-вторых, есть надежда, что можно будет договориться. В-третьих, у некоторых есть надежда, что все эти ужасы закончатся, если господин Трамп проиграет выборы 3 ноября», — объяснил в интервью изданию Украина.ру немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, некоторые считают, что если президентское кресло займёт бывший вице-президент США Джо Байден, то отношение Вашингтона к Берлину сразу изменится — больше уважения и никаких атак на немецкие фирмы, как при Трампе. Меркель - глупая, Мэй - дура: журналисты выяснили, как Трамп унижал мировых лидеров по телефону © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Но в то же время надо считаться с реалиями — идея вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», возникла в Конгрессе, а не в администрации Трампа. Причём в Конгрессе её поддержали как республиканцы, так и демократы. Так что всё-таки это иллюзия считать, что при Байдене американцы отстанут от немцев. Лично я думаю, что наоборот — при демократах всё может ещё более заостриться», — заявил Рар.

За последнее время отношения между двумя странами сильно обострились, в том числе из-за «Северного потока-2». Президент США Дональд Трамп недоумевает, почему американские военные должны защищать Германию, которая платит в бюджет НАТО сумму меньше 2% своего ВВП, но при этом тратит миллиарды долларов на закупку российских энергоресурсов. В знак недовольства позицией немецкой стороны он распорядился вывести из ФРГ 11 900 американских военнослужащих.