На роль мировых лидеров могут претендовать крупные страны, которые обладают сколько-нибудь значимым потенциалом в экономике, в военном отношении, рассказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Богдан Безпалько о протестах в США: Бомба взорвалась на родине цветных революций © РИА Новости, Нина Зотина

«Будут разные полюсы силы: Китай, Индия, Бразилия, Россия. Может быть какой-то блок североамериканских стран, куда будут входить США, но уже не в качестве самого мощного игрока, а одного из. Вполне вероятно, что арабские страны могут создать какое-то подобие союза», — рассказал собеседник издания.

Всем странам придется договариваться между собой, чтобы избежать ядерной войны, экономических катастроф мирового масштаба, очередных пандемий и прочего, добавил Богдан Безпалько.

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