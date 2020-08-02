США устали от роли мирового жандарма, и в будущем, вероятнее всего, мир станет многополярным, считает Богдан Безпалько.
«Будут разные полюсы силы: Китай, Индия, Бразилия, Россия. Может быть какой-то блок североамериканских стран, куда будут входить США, но уже не в качестве самого мощного игрока, а одного из. Вполне вероятно, что арабские страны могут создать какое-то подобие союза», — рассказал собеседник издания.
Всем странам придется договариваться между собой, чтобы избежать ядерной войны, экономических катастроф мирового масштаба, очередных пандемий и прочего, добавил Богдан Безпалько.
Полностью интервью можно прочитать здесь.