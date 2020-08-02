Как сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий, обвинение в «российском вмешательстве» - это настолько удобный риторический приём для американских политиков, и даже если доказано, что дважды два - четыре, они всё равно будут говорить, что пять, потому что «пять» красивее звучит

Эксперт выразил надежду, что разоблачение источников «досье Стила» получит продолжение в расследовании прокурора Джона Дурама об источниках «русского дела», к которому со стороны консерваторов накопились претензии из-за того, что ещё никого не посадили по этому делу.

«Опять же вся эта подноготная по поводу Данченко опубликована широким тиражом, все это знают, описана вся его жизнь. Даже рассекречивают документы о слушаниях в Конгрессе по «русскому делу», по импичменту и как начинают публиковать документы, сразу видно, что всё придумали от начала и до конца это «российское вмешательство», но тем не менее, это настолько удобный риторический приём, даже если доказано, что дважды два — четыре, они всё равно будут говорить, что пять, потому что «пять» красивее звучит. Так будет ещё долго», — заявил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Все по Пелевину: украинский источник «русского дела» Трампа © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По его словам, в этом смысле было бы очень хорошо, если бы посадили пару-тройку высокопоставленных чиновников Минюста, ФБР, Госдепа или хотя бы провели судебное разбирательство в отношении них, это дело гремело бы, и в следующий раз кому-нибудь в голову придёт, что так делать нехорошо.

«Международный резонанс неинтересен, Коллин Пауэл в интервью один раз извинился за то, что тряс пробиркой с белым веществом, ему за это разве что-нибудь было, сел за это? Нет, конечно. А это дело внутреннее, это всё-таки обман американской общественности, и в этом плане до сих пор остаётся надежда, правда, всё слабее и слабее, что кого-то посадят, и будет неповадно в дальнейшем кидаться такими словами. Пока никто не сел, поэтому будут продолжать кидаться словами», — подчеркнул Дробницкий.

В последние недели «русское дело» стремительно рассыпается на глазах. Более того, в октябре республиканцы планируют опубликовать доклад по итогам начатых в июне слушаний в юридическом комитете Сената, посвящённых вопросам, как ФБР проводило расследование связей Трампа с Россией, начатое в 2016 году, следовало ли назначать спецпрокурора Роберта Мюллера для проведения масштабного расследования, о снятии Министерством юстиции США обвинений в отношении бывшего помощника президента по нацбезопасности Майкла Флинна, о получении ФБР разрешения на слежку за бывшим советником предвыборного штаба республиканца Картером Пейджем.