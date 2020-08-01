Население России в целом более консервативно, чем население США, однако протесты, сравнимые с теми, что происходят в Штатах, могут произойти и у нас, считает историк, старший преподаватель Московского автодорожного института Аркадий Гольдин

Эксперт отметил, что в условиях глобализации западная повестка имеет тенденцию со временем «приходить» в Россию.

«Не следует обманываться лозунгами о "российской политической нации". Нужно отдавать себе отчёт: среди представителей национальных меньшинств, в первую очередь имеющих территории компактного проживания, "колониальные" комплексы и антирусские настроения распространены широко, и желающие потребовать от русских покаяния и репараций образуют длинную очередь при первых признаках дестабилизации внутриполитической ситуации», — объяснил Гольдин.

Аркадий Гольдин: В России может повториться то, что сейчас происходит в США © vk.com, Аркадий Гольдин

«Да, в целом население России более консервативно, чем в США, но никаких серьёзных политических структур у правых, националистов, консерваторов и т.д. нет и в помине, зато есть сформировавшиеся этнократии в регионах, богатые и организованные диаспоры», — заключил эксперт.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.