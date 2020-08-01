Эксперт отметил, что в условиях глобализации западная повестка имеет тенденцию со временем «приходить» в Россию.
«Не следует обманываться лозунгами о "российской политической нации". Нужно отдавать себе отчёт: среди представителей национальных меньшинств, в первую очередь имеющих территории компактного проживания, "колониальные" комплексы и антирусские настроения распространены широко, и желающие потребовать от русских покаяния и репараций образуют длинную очередь при первых признаках дестабилизации внутриполитической ситуации», — объяснил Гольдин.
Он также призвал не забывать и о миллионах иммигрантов из Средней Азии и Закавказья, а также о некотором количестве левых радикалов, радфем-активистов и др., которым SJW-лозунги «близки и греют души».
«Да, в целом население России более консервативно, чем в США, но никаких серьёзных политических структур у правых, националистов, консерваторов и т.д. нет и в помине, зато есть сформировавшиеся этнократии в регионах, богатые и организованные диаспоры», — заключил эксперт.
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