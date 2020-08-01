Мэр Тернополя Сергей Надал не согласен с внесением города в красную эпидемическую зону. Об этом сам он написал в Facebook

«Создается впечатление, что кому-то выгодно запугивать тенопольчан. Сразу же после торжественного марша выпускников правительство отнесло наш Тернополь к красной зоне из-за заболевания коронавирусом. Не Киев, где в последние дни фиксируют антирекорды больных коронавирусом, не Львов, где статистика гораздо хуже, а один из наименьших областных центров — Тернополь», — написал Надал.

По его словам, несправедливо останавливать транспорт в Тернополе, когда «в Киеве люди дальше продолжают жить обычной жизнью». Ляшко спрогнозировал 4 тыс. смертей от коронавируса на Украине © Facebook, Виктор Ляшко

Ранее Тернополь, а также ряд других населенных пунктов отнесли к красной эпидемической зоне. «Укрзализныця» уже заявила, что с 3 августа в городе не будут останавливаться пассажирские поезда.

В субботу 1 августа глава Минздрава Украины Максим Степанов также заявил, что в делении страны на эпидемические зоны нет никакой политики, а лишь учитываются показатели по заболеваемости.