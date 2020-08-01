Повышение эффективности российской «мягкой силы» предполагает рост её активности и жёсткости, рассказал в интервью изданию Украина.ру политический философ Сергей Иванников

Сергей Иванников: Для Запада «мягкая сила» — способ агрессии, для России — защиты © nupds.ru

«И целью российской «мягкой силы» в данном случае должно быть не некое идеалистическое «просвещение» западного общества, а дестабилизация всей западной жизни. Учитывая то, что современный Запад вступил на тропу суицида, ему надо всеми средствами помогать идти в этом направлении дальше. Сущность Запада — внешняя агрессия, и если эта цивилизация рухнет, то ситуация в мире станет стабильнее», — рассказал собеседник издания.

При этом России необходимо активнее работать с международными организациями, интегрироваться в них. Та же ООН всё больше превращается в антироссийскую силу, регулярно принимающую враждебные по отношению к нашей стране резолюции.

Если бы российских представителей в различных комитетах и комиссиях ООН было больше, то таких резолюций стало бы значительно меньше, считает Сергей Иванников.

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