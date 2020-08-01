Демонстрация иранскими военными возможностей наносить ракетные удары и вести космическую разведку побудила администрацию США ввести новые санкции против Ирана. Об этом в комментарии «Интерфаксу» заявил генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров

Масштабные военные учения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в акваториях Персидского залива и Ормузского пролива прошли 29 июля.

По словам Раджаба Сафарова, новые иранские ракеты крайне сложно обнаружить даже посредством самых современных средств космической разведки.

«Определенной проблемой для США стала успешная демонстрация первого иранского военного спутника. Этот аппарат может давать "картинки" по американским военным объектам в регионе, а также видеть перемещения армейских подразделений США в пределах Персидского залива», — рассказал эксперт.

Уже 30 июля США ввели новые санкции против Ирана, ограничив поставки металлов и материалов, о чем сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

В санкционный список попали некоторые марки стали, сплавы алюминия, алюминиевая пудра, бериллиевая бронза и вольфрамовый медный сплав.