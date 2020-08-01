По мнению эксперта, в Нацсовете сидят настолько «заскорузлые личности», что легче сменить президента или Верховную раду, чем вывести «заскорузлость».
«Я вообще считаю, что такая структура, как Нацсовет по телевидению и радиовещанию, не просто лишняя, она вредит. Поэтому и ее необходимо ликвидировать, ее необходимо распустить. Я думаю, что без нее будет больше пользы и для государства, и для информационной сферы», — заявил Бондаренко.
Журналисты телеканала «Киевская Русь. КРТ» провели в четверг, 30 июля, акцию протеста против цензуры и наступления на свободу слова у здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Киеве. Акцию пытались сорвать праворадикалы, а Нацсовет не продлил телеканалу лицензию на вещание.
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