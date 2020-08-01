Нацсовет по телевидению и радиовещанию необходимо ликвидировать, считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, в Нацсовете сидят настолько «заскорузлые личности», что легче сменить президента или Верховную раду, чем вывести «заскорузлость».

«Я вообще считаю, что такая структура, как Нацсовет по телевидению и радиовещанию, не просто лишняя, она вредит. Поэтому и ее необходимо ликвидировать, ее необходимо распустить. Я думаю, что без нее будет больше пользы и для государства, и для информационной сферы», — заявил Бондаренко.

Кость Бондаренко: После выборов в Белоруссии о задержанных россиянах сразу же забудут © РИА Новости, Нина Зотина

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