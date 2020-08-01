30 июля президент Украины Владимир Зеленский своим указом заменил главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, назначив на место Леонида Кучмы Леонида Кравчука.
«Зачем это Кравчуку понятно. Он позер. Ему хочется показать, что он еще достаточно крепок физически, несмотря на преклонный возраст. Он любит привлекать к себе внимание. Он претендует на роль морального авторитета нации, хотя, на самом деле, является подлецом и мерзавцем», — отметил Рудяков.
По словам эксперта, о Кравчука недавно вышла книга его бывшего соратника по партии Георгия Крючкова, в которой он с использованием документов написал, что представляет из себя Кравчук.
«Поэтому я думаю, что Кравчук руководствуется личными амбициями и желанием быть на виду. Кроме того, Кравчук по сути не будет ни за что отвечать. Потому что все практические вопросы решаются не руководителем делегации, а членами делегации. Так что работа непыльная», — заключил эксперт.
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