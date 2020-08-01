Первый президент Украины Леонид Кравчук, недавно назначенный главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе – позер и руководствуется исключительно собственными интересами, считает директор аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

30 июля президент Украины Владимир Зеленский своим указом заменил главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, назначив на место Леонида Кучмы Леонида Кравчука.

«Зачем это Кравчуку понятно. Он позер. Ему хочется показать, что он еще достаточно крепок физически, несмотря на преклонный возраст. Он любит привлекать к себе внимание. Он претендует на роль морального авторитета нации, хотя, на самом деле, является подлецом и мерзавцем», — отметил Рудяков.

Павел Рудяков: КГБ Белоруссии стало действовать так же, как и СБУ © РИА Новости, Нина Зотина Георгия Крючкова, в которой он с использованием документов написал, что представляет из себя Кравчук.

«Поэтому я думаю, что Кравчук руководствуется личными амбициями и желанием быть на виду. Кроме того, Кравчук по сути не будет ни за что отвечать. Потому что все практические вопросы решаются не руководителем делегации, а членами делегации. Так что работа непыльная», — заключил эксперт.

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