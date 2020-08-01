Назначение первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе не внесет никаких изменений в переговорный процесс, считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

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