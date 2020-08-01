По словам эксперта, после ухода Кучмы на пост главы делегации необходимо было найти не менее авторитетную фигуру. При этом, как отметил Бондаренко, кого бы ни назначили на эту должность, нести «отсебятину» или самостоятельно формировать политику он не сможет.
«Тем более что ТКГ — это структура, которая фактически обсуждает исполнение ранее принятых стратегических планов и переноса их из теоретической в практическую плоскость. Поэтому по большому счету назначение Кравчука ситуацию не изменит. Просто поменяли одну авторитетную фигуру на другую авторитетную фигуру», — сказал эксперт.
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