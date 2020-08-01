«1 августа состоялось заседание Комиссии…на котором было принято решение принять постановление НКРЭКУ "Об установлении "зеленых" тарифов на электрическую энергию и надбавки к "зеленым" тарифам за соблюдение уровня использования оборудования украинского производства для субъектов хозяйствования" (с 1 августа 2020)», — говорится в сообщении.
Законопроект предполагает снижение «зеленого» тарифа для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт — на 7,5%.