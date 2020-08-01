Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила на Украине «зеленый» тариф на электроэнергию. Об этом в субботу, 1 августа, сообщила пресс-служба комиссии

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