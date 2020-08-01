«Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Марине Кохал», — говорится в сообщении.
Следствие утверждает, что Кохал умышленно убила Юшко, а затем расчленила его тело, чтобы скрыть следы преступления. Адвокаты заявили ходатайство о продлении срока задержания с целью сбора документов о личности обвиняемой. Следователь и прокурор не возражали.
Ранее правоохранители обнаружили в одной из квартир на Невском проспекте расчлененное тело рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта (Александра Юшко). По словам его супруги, мужчина умер от передоза наркотиками. Женщина приняла решение расчленить его тело, чтобы «не омрачать память» артиста, выдав произошедшее за исчезновение.