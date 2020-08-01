Суд продлил срок задержания супруге погибшего украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал на 72 часа. Женщину подозревают в убийстве мужа. Об этом в субботу, 1 августа, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Марине Кохал», — говорится в сообщении.

Жена украинского рэпера Энди Картрайта не признала вину в убийстве мужа - адвокат © соцсети

Ранее правоохранители обнаружили в одной из квартир на Невском проспекте расчлененное тело рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта (Александра Юшко). По словам его супруги, мужчина умер от передоза наркотиками. Женщина приняла решение расчленить его тело, чтобы «не омрачать память» артиста, выдав произошедшее за исчезновение.