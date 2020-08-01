В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости в субботу, 1 августа

По словам главы ведомства, в настоящее время готовится пакет документов для регистрации препарата. После получения регистрационного удостоверения начнется применение вакцин, прежде всего предстоит вакцинация особых групп.

«Это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», — заявил Мурашко.

Он также отметил, что массовую вакцинацию в стране планируется проводить с сентября.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 845,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 14 тыс. человек скончались, 646,5 тыс. выздоровели.