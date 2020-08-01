«Количество лесных пожаров на Украине в первом полугодии 2020 года по сравнению с прошлым годом увеличилась в три раза, а площадь — в 40 раз», — говорится в сообщении.
Один из последних лесных пожаров на Украине произошел в Луганской области, на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 85 гектаров, однако из-за порывов ветра возникли несколько новых очагов лесных пожаров, в связи с чем было принято решение об эвакуации жителей двух поселков.
Правоохранители рассматривают три основных версии возгорания аномально высокая температура воздуха и погодные условий, неосторожное обращение с огнем, умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений.