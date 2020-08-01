Количество лесных пожаров на Украине за первое полугодие 2020 года увеличилось в три раза. Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает Telegram-канал Украина.ру в субботу, 1 августа

«Количество лесных пожаров на Украине в первом полугодии 2020 года по сравнению с прошлым годом увеличилась в три раза, а площадь — в 40 раз», — говорится в сообщении.

Пожары в Луганской области. Спасатели тушат отдельные очаги лесной подстилки и древесины © скриншот видео ГСЧС Украины

Правоохранители рассматривают три основных версии возгорания аномально высокая температура воздуха и погодные условий, неосторожное обращение с огнем, умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений.