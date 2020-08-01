В ведомстве ссылаются на заявление заместителя министра иностранных дел Ирана Мохсена Бахарванда на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Киеве.
«Мохсен Бахарванд подчеркнул заинтересованность Ирана в скорейшем завершении переговоров и готовность провести их очередной раунд в октябре 2020 года в Тегеране. Он подтвердил, что иранская сторона берет на себя ответственность за сбитие украинского самолета и серьезно отнесется к выполнению своих международно-правовых обязательств по установлению обстоятельств трагедии, привлечение виновных к ответственности и выплаты необходимых компенсаций», — говорится в сообщении.
Самолет, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года вскоре после взлета. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту — граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции.
Изначально иранские власти утверждали, что причиной катастрофы стал пожар в двигателе самолета. Спустя три дня они признали, что сбили лайнер по ошибке: оператор системы ПВО принял его за вражескую крылатую ракету, поскольку ждал воздушной атаки со стороны США.