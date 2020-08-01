Иран подтвердил заинтересованность в скорейшем завершении переговоров по урегулированию вопросов, связанных со сбитым под Тегераном Боингом «Международных авиалиний Украины». Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила пресс-служба МИД Украины

В ведомстве ссылаются на заявление заместителя министра иностранных дел Ирана Мохсена Бахарванда на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Киеве.

«Мохсен Бахарванд подчеркнул заинтересованность Ирана в скорейшем завершении переговоров и готовность провести их очередной раунд в октябре 2020 года в Тегеране. Он подтвердил, что иранская сторона берет на себя ответственность за сбитие украинского самолета и серьезно отнесется к выполнению своих международно-правовых обязательств по установлению обстоятельств трагедии, привлечение виновных к ответственности и выплаты необходимых компенсаций», — говорится в сообщении.

В конфликте с США Иран потерял моральное превосходство, сбив украинский самолёт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Изначально иранские власти утверждали, что причиной катастрофы стал пожар в двигателе самолета. Спустя три дня они признали, что сбили лайнер по ошибке: оператор системы ПВО принял его за вражескую крылатую ракету, поскольку ждал воздушной атаки со стороны США.