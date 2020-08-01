Супруга украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал не признает свою вину в убийстве. Об этом в субботу, 1 августа, сообщила адвокат Ирина Скурту, передает «Интерфакс»

«Вину свою она не признаёт. Считаем, что обвинение вообще не обосновано, поскольку пока непонятна причина смерти и, вообще, было ли событие преступления», — заявила адвокат.

Жена украинского рэпера-наркомана рассказала, как расчленила его из любви © соцсети

«Марина уверяет, что ничего не употребляла», — сказала Скурту.

Она также отметила, что на теле Кохал нет видимых следов насилия, которые говорили бы о том, что между супругами был конфликт.

Ранее правоохранители обнаружили в одной из квартир на Невском проспекте расчлененное тело рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта (Александра Юшко). По словам его супруги, мужчина умер от передоза наркотиками. Женщина приняла решение расчленить его тело, чтобы «не омрачать память» артиста, выдав произошедшее за исчезновение.