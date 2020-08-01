«Вину свою она не признаёт. Считаем, что обвинение вообще не обосновано, поскольку пока непонятна причина смерти и, вообще, было ли событие преступления», — заявила адвокат.
Она также отметила, что результаты экспертизы останков рэпера будут готовы предварительно через один-два месяца. Кроме того, в день звонка в полицию подозреваемую возили на наркологическое освидетельствование, с результатами которого адвокат также пока не ознакомлена.
«Марина уверяет, что ничего не употребляла», — сказала Скурту.
Она также отметила, что на теле Кохал нет видимых следов насилия, которые говорили бы о том, что между супругами был конфликт.
Ранее правоохранители обнаружили в одной из квартир на Невском проспекте расчлененное тело рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта (Александра Юшко). По словам его супруги, мужчина умер от передоза наркотиками. Женщина приняла решение расчленить его тело, чтобы «не омрачать память» артиста, выдав произошедшее за исчезновение.