За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 16 человек, 556 пациентов врачи признали здоровыми.
Чаще других регионов Украины коронавирус диагностировали во Львовской области (145), Ивано-Франковской области (123), в Одесской области (101) и Киеве (101).
При этом днем ранее суточный прирост заболевших составлял 1090 человек, а в четверг, 30 июля, был зафиксирован антирекорд — 1192 новых случая инфицирования.
Всего с начала пандемии на Украине заразились 71 056 человек, выздоровели — 39 308, коронавирус унес жизни 1 709 человек. Сейчас на Украине COVID-19 в активной фазе протекает у 30 039 человек.