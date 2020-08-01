Еще 1172 случая коронавируса COVID-19 подтвердились на Украине за сутки. Эти цифры 1 августа опубликовали на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 16 человек, 556 пациентов врачи признали здоровыми.

Чаще других регионов Украины коронавирус диагностировали во Львовской области (145), Ивано-Франковской области (123), в Одесской области (101) и Киеве (101).

Коронавирус. Ученые объяснили, почему высоким мужчинам пора начать беспокоиться © REUTERS, Gleb Garanich

Всего с начала пандемии на Украине заразились 71 056 человек, выздоровели — 39 308, коронавирус унес жизни 1 709 человек. Сейчас на Украине COVID-19 в активной фазе протекает у 30 039 человек.