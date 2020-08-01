Разрезанный танкер Delfi нанесет огромный ущерб акватории Черного моря, заявил в Facebook глава Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Андрей Малеванный

Танкер по имени Украина. Как в Одессе всю суть государства показали © пресс-служба Офиса президента Украины

«Сейчас рассматривается вариант разрезания Delfi для эвакуации, поскольку целым убрать танкер не удалось. Тогда все топливо из машинных отделений попадет в Черное море. Потенциальный вред окружающей среде может в 40 раз превысить все те разливы нефти, которые были с 22 ноября прошлого года. ГЭИ не рекомендует разрезать танкер», — объяснил Малеванный.

Госэкоинспекция также оценила ущерб от утечки нефтепродуктов из аварийного танкера в 20 тысяч долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился убрать от одесского побережья затонувший танкер как можно скорее, однако техническое состояние буксиров не позволило сделать это.