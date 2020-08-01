Попытки компании-подрядчика перевернуть затонувшее еще в прошлом году у берегов Одессы не увенчались успехом. До сих пор неизвестно, сколько нефтепродуктов находится на борту танкера, так как судовладелец не предоставил эту информацию.
«Сейчас рассматривается вариант разрезания Delfi для эвакуации, поскольку целым убрать танкер не удалось. Тогда все топливо из машинных отделений попадет в Черное море. Потенциальный вред окружающей среде может в 40 раз превысить все те разливы нефти, которые были с 22 ноября прошлого года. ГЭИ не рекомендует разрезать танкер», — объяснил Малеванный.
Госэкоинспекция также оценила ущерб от утечки нефтепродуктов из аварийного танкера в 20 тысяч долларов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился убрать от одесского побережья затонувший танкер как можно скорее, однако техническое состояние буксиров не позволило сделать это.