Обе палаты Конгресса — Палата представителей и Сенат — приняли проекты бюджета на следующий финансовый год, в которых предусмотрено ужесточение ограничительных мер в отношении «Северного потока-2».
«Предполагаю, что газопровод будет достроен. Что американцы смогут тут сделать? Что, атаковать российские корабли, которые будут прокладывать газопровод на последнем этапе? Такое нельзя себе представить даже в самом жутком сне. Но американцы с помощью разного рода блокад будут делать всё для того, чтобы газ через северную трубу не пошёл», — заявил в интервью изданию Украина.ру немецкий политолог Александр Рар.
Он обратил внимание на публикацию газеты Handelsblatt о том, что труба может быть использована для прокачки водорода из России. Германия будет нуждается в таком ресурсе, поскольку хочет создать громадное водяное хозяйство, чтобы вырабатывать из воды энергию.
«Такие соображения тоже запускаются в Германии, чтобы снизить страсти, найти компромисс и уйти от давления со стороны американцев, но в то же время продолжить партнёрство в энергетической сфере с Россией», — сказал Рар.