В интервью изданию Украина.ру немецкий политолог Александр Рар заявил, что американцы уже ничего не могут сделать, чтобы газопровод не заработал. На подрыв российских кораблей, которые будут прокладывать трубы на оставшемся участке, они не пойдут, уверен эксперт

Обе палаты Конгресса — Палата представителей и Сенат — приняли проекты бюджета на следующий финансовый год, в которых предусмотрено ужесточение ограничительных мер в отношении «Северного потока-2».

«Предполагаю, что газопровод будет достроен. Что американцы смогут тут сделать? Что, атаковать российские корабли, которые будут прокладывать газопровод на последнем этапе? Такое нельзя себе представить даже в самом жутком сне. Но американцы с помощью разного рода блокад будут делать всё для того, чтобы газ через северную трубу не пошёл», — заявил в интервью изданию Украина.ру немецкий политолог Александр Рар. США, Польша и Украина объединились, чтобы сорвать запуск «Северного потока-2», но «Газпром» их обхитрил © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Он обратил внимание на публикацию газеты Handelsblatt о том, что труба может быть использована для прокачки водорода из России. Германия будет нуждается в таком ресурсе, поскольку хочет создать громадное водяное хозяйство, чтобы вырабатывать из воды энергию.

«Такие соображения тоже запускаются в Германии, чтобы снизить страсти, найти компромисс и уйти от давления со стороны американцев, но в то же время продолжить партнёрство в энергетической сфере с Россией», — сказал Рар.