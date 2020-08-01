По причине слабости президента Украины Владимира Зеленского любые обещания, какие он мог дать в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, останутся обещаниями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский

«Я не склонен думать, что Запад устал от украинских увертюр и мотивировал Зеленского к выполнению Минских договоренностей. Напротив, складывается впечатление, что его установка сейчас — тяни сколько сможешь. Основной фактор влияния на Украину — Америка. И пока там не станет окончательно понятно, кто победил, демократы или республиканцы, — Украина будет вертеться, как уж на сковородке, но ни одного значимого шага не сделает», считает собеседник издания.

Ищенко отвечает на вопросы зрителей: почему Донбасс никогда не вернётся в состав Украины? © Скриншот из видео Украина.ру

Очередное бессрочное перемирие на линии разграничения в Донбассе вступило в силу в полночь 27 июля. Режим прекращения огня предусматривает запрет на любые разведывательно-диверсионые действия, использование дронов и ведение любого огня, в том числе снайперского.

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