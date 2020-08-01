«Я не склонен думать, что Запад устал от украинских увертюр и мотивировал Зеленского к выполнению Минских договоренностей. Напротив, складывается впечатление, что его установка сейчас — тяни сколько сможешь. Основной фактор влияния на Украину — Америка. И пока там не станет окончательно понятно, кто победил, демократы или республиканцы, — Украина будет вертеться, как уж на сковородке, но ни одного значимого шага не сделает», считает собеседник издания.
Перемирие, даже если оно будет соблюдаться, ещё не конец войны и не выход из ситуации, долавил Александр Ходаковский.
Очередное бессрочное перемирие на линии разграничения в Донбассе вступило в силу в полночь 27 июля. Режим прекращения огня предусматривает запрет на любые разведывательно-диверсионые действия, использование дронов и ведение любого огня, в том числе снайперского.
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