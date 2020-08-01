В России очень многие считают, что ей нет смысла развивать «мягкую силу», поскольку ей должно хватить военной мощи. Об этом рассказал основатель SIKHA foundation (Грузия) Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Арчил Сихарулидзе: России надо продвигать альтернативу западной идеологии в виде консервативной демократии © Sputnik / Vladimir Umikashvili

Политолог в частности посетовал, что США активно приглашают лучших грузинских студентов в Гарвард, другие ведущие американские университеты и финансируют им абсолютно все, а российская сторона может максимум пригласить в РАНХиГС или РУДН, даже не в МГИМО, и финансирует даже не наполовину так же, как это делают США.

Сихарулидзе добавил, что если бы Россия могла предложить жителям Запада адекватную альтернативу, где есть сменяемость власти, защита прав человека, но более консервативное либеральное пространство, люди безусловно бы поехали в Россию.