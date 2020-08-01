«Я разговаривал с одним ученым из МГИМО, которому задал очень простой вопрос: почему вы не вливаете деньги в гражданское общество, в популяризацию российской культуры, в образование без политики? На что мне было четко сказано: потому что нам проще закупить танки, военную технику. Это логика, которая очень четко определяет подход Российской Федерации», — указал эксперт.
Политолог в частности посетовал, что США активно приглашают лучших грузинских студентов в Гарвард, другие ведущие американские университеты и финансируют им абсолютно все, а российская сторона может максимум пригласить в РАНХиГС или РУДН, даже не в МГИМО, и финансирует даже не наполовину так же, как это делают США.
Сихарулидзе добавил, что если бы Россия могла предложить жителям Запада адекватную альтернативу, где есть сменяемость власти, защита прав человека, но более консервативное либеральное пространство, люди безусловно бы поехали в Россию.