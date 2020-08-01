Хотя США устали от роли мирового полицейского, они по-прежнему обладают самой мощной армией, флотом, первым в мире военным бюджетом и не стесняются применять силу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Протесты в США — это майдан или нечто иное? © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

«Опасность может быть в том, что, утрачивая роль мирового жандарма, силы, которые привыкли к этой роли, могут пойти ва-банк и развязать какой-нибудь конфликт, экономический, военный, геополитический, могут развязать какой-нибудь масштабнейший экономический кризис», — объяснил эксперт.

Нынешние массовые протесты в Соединенных Штатах вряд ли существенно повлияют на внешнюю политику, потому что она определяется силами, которые пытаются решать вопросы глобального масштаба. Например, сохранить доллар, как мировую резервную валюту, полагает Богдан Безпалько.

Полностью интервью можно прочитать здесь.