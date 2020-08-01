Однако процессы отказа США от глобального доминирования могут длиться десятилетиями, считает собеседник издания.
«Опасность может быть в том, что, утрачивая роль мирового жандарма, силы, которые привыкли к этой роли, могут пойти ва-банк и развязать какой-нибудь конфликт, экономический, военный, геополитический, могут развязать какой-нибудь масштабнейший экономический кризис», — объяснил эксперт.
Нынешние массовые протесты в Соединенных Штатах вряд ли существенно повлияют на внешнюю политику, потому что она определяется силами, которые пытаются решать вопросы глобального масштаба. Например, сохранить доллар, как мировую резервную валюту, полагает Богдан Безпалько.
Полностью интервью можно прочитать здесь.