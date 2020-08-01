Ранее МИД и Минэнерго Литвы обратились к Минску с призывом воздержаться от пуска электростанции «до устранения недостатков». Они призвали Белоруссию «не спешить с запуском любой атомной электростанции в ущерб безопасности, намеренно приспосабливая его к календарю выборов».
Эксперт подчеркнул, что после подобных заявлений возникает вопрос, откуда у литовского МИД такая информация, потому что до сих пор в публичном пространстве Беларуси никто не увязывал запуск атомной станции с президентскими выборами.
«Литовская дипломатия во всем, что касается Беларуси и ее атомной программы, давно забросила чепец на мельницу, как говорят в народе», — категоричен Носович.
По его мнению, Литва просто проецирует свои фантазии в международное пространство, когда в Вильнюсе сами решили, что БелАЭС будет запущена ради выборов президента, и сами вещают об этом как об установленном факте.
Это типичное поведение литовских политиков по отношению к Минску: вся их борьба против БелАЭС состоит в том, чтобы придумать некий миф и заставлять в него всех поверить, подытожил специалист.