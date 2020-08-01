Литва отмела все приличия и, совершенно не стесняясь, вмешивается во внутренние дела соседнего государства, позволяет себе рассуждать о связи запуска БелАЭС с президентскими выборами в Белоруссии. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в недавнем комментарии Sputnik Латвия

Ищенко VLOG: зачем Украина, Польша и Литва создали «Люблинский треугольник»? © Скриншот из видео Украина.ру

Эксперт подчеркнул, что после подобных заявлений возникает вопрос, откуда у литовского МИД такая информация, потому что до сих пор в публичном пространстве Беларуси никто не увязывал запуск атомной станции с президентскими выборами.

«Литовская дипломатия во всем, что касается Беларуси и ее атомной программы, давно забросила чепец на мельницу, как говорят в народе», — категоричен Носович.

По его мнению, Литва просто проецирует свои фантазии в международное пространство, когда в Вильнюсе сами решили, что БелАЭС будет запущена ради выборов президента, и сами вещают об этом как об установленном факте.

Это типичное поведение литовских политиков по отношению к Минску: вся их борьба против БелАЭС состоит в том, чтобы придумать некий миф и заставлять в него всех поверить, подытожил специалист.