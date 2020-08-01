Однако при отсутствии механизмов контроля за соблюдением перемирия рассчитывать, что очередное намерение установить мир в Донбассе воплотится в реальность, не приходится.
«Уже есть инцидент, в котором Украина по традиции пытается обвинить нас (провокация на двух участках фронта в ночь на 27 июля. — Авт.), и, как показывает практика, всегда найдутся силы, которые захотят использовать войну в своих целях. Мы видим, что Владимир Зеленский стремительно теряет рейтинги, и, как оценивают эксперты, если отметка его популярности опустится до 25%, то даже аффилированная с ним партия «Слуга народа» выйдет из-под его контроля», — объяснил собеседник издания.
Очередное бессрочное перемирие на линии разграничения в Донбассе вступило в силу в полночь 27 июля. Оно стало 29-м по счету после начала силовой операции киевских властей против народных республик Донбасса.
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