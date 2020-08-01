Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны шаги в ключе реализации его предвыборных обещаний, чтобы поправить свой рейтинг, поэтому официальный Киев пошел на заключение очередного перемирия в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский

Александр Ходаковский: Украина вряд ли откажется от войны как эффективного способа манипуляции © предоставлено Александром Ходаковским

«Уже есть инцидент, в котором Украина по традиции пытается обвинить нас (провокация на двух участках фронта в ночь на 27 июля. — Авт.), и, как показывает практика, всегда найдутся силы, которые захотят использовать войну в своих целях. Мы видим, что Владимир Зеленский стремительно теряет рейтинги, и, как оценивают эксперты, если отметка его популярности опустится до 25%, то даже аффилированная с ним партия «Слуга народа» выйдет из-под его контроля», — объяснил собеседник издания.

Очередное бессрочное перемирие на линии разграничения в Донбассе вступило в силу в полночь 27 июля. Оно стало 29-м по счету после начала силовой операции киевских властей против народных республик Донбасса.

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