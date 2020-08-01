В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий отметил, что демократам проще раскручивать информационные кампании против представителей Республиканской партии, включая президента страны, поскольку медиа находятся в их руках

На протяжении четырёх лет демократы обвиняют главу государства во всевозможных нарушениях и чуть не отстранили его от власти через процедуру импичмента, однако ни разу не предъявили никаких доказательств своих слов. На днях стало известно, что информация, которая легла в основу «досье Стила», положившего начало расследованию о сговоре Дональда Трампа с РФ, была не более чем рассказами собутыльников сотрудника Брукингского института украинца Игоря Данченко. Октябрьский сюрприз Трампа. Президент США готовит Байдену и его демократам суперразоблачение © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий сказал, возможна ли ситуация, когда республиканцы так же голословно обвинили в чём-нибудь бывшего вице-президента США Джо Байдена, баллотирующегося в этом году в президенты от демократов: «Надо иметь ввиду, что медиа в основном в руках демократов. Есть FoxNews, есть различного рода СМИ, которые консервативные и которые даже протрамповские, но, конечно, то, что либералы в большинстве стран мира прежде всего садятся на образование, СМИ, индустрию развлечений и пользуются этим как инструментом, — это факт. Поэтому ясно, что у них это гораздо лучше получается, поэтому, условно говоря, раздуть историю с правой стороны гораздо сложнее, чем раздуть её слева. Тем не менее, такие примеры тоже есть. Импичмент Билла Клинтона в 1998-1999 годах полностью от начала и до конца республиканцы продумали и сделали».

По словам эксперта, в 2016 году началась такая охота на ведьм, настолько был понижен уровень требовательности к СМИ как поставщикам информации, настолько было повышено требование к ним быть агитаторами и пропагандистами, что мы ещё не были свидетелями раскрутки консерваторами, а сейчас мы наблюдаем левый заговор, который льют через прессу.

«Может быть, со временем правые тоже на что-то похожее сподобятся, но всё же серьёзное преимущество есть у либералов всегда, потому что прессу они держат в узде. В США СМИ, кампусы, Голливуд, «Грэмми» находятся под их контролем, и все они против Трампа, а это серьёзно, при помощи них раскручивается антипрезидентская риторика», — добавил Дробницкий.

Накануне прошлых президентских выборов многие известные американские певцы и актёры во всеуслышание обещали уехать из страны, если победу одержит Трамп, но в конечном итоге никто никуда не уезжал.