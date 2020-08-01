Как только Китай начнет занимать место США на мировой арене, все начнут ориентироваться на Китай, и будут игнорировать требования США, которые касаются далеко не только политического характера, прежде всего экономического. Об этом изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Например, страны начнут отказываться от доллара, хотя бы частично, а это обернется полным крахом для глобальной финансовой системы, центр которой находится в США.

«При всей своей мощи Китай — это страна, которая очень зависит от того, куда и сколько она импортирует. Китай импортирует товары в США в очень большом количестве и получает за это доллары, те самые, которые в результате переориентации на Китай могли бы и обесцениться. Если эта система рухнет, Китай потеряет рынки сбыта, перестанет производить большое количество дешевых товаров, сам перестанет закупать сырье и платить за него. По этой цепочке пострадают все», — рассказал эксперт.

Поэтому, пытаясь найти выход, страны осторожно борются друг с другом. Но США при этом ведут себя более и более агрессивно в лице своего президента и других государственных органов, добавил Богдан Безпалько.