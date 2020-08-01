Например, страны начнут отказываться от доллара, хотя бы частично, а это обернется полным крахом для глобальной финансовой системы, центр которой находится в США.
«При всей своей мощи Китай — это страна, которая очень зависит от того, куда и сколько она импортирует. Китай импортирует товары в США в очень большом количестве и получает за это доллары, те самые, которые в результате переориентации на Китай могли бы и обесцениться. Если эта система рухнет, Китай потеряет рынки сбыта, перестанет производить большое количество дешевых товаров, сам перестанет закупать сырье и платить за него. По этой цепочке пострадают все», — рассказал эксперт.
Поэтому, пытаясь найти выход, страны осторожно борются друг с другом. Но США при этом ведут себя более и более агрессивно в лице своего президента и других государственных органов, добавил Богдан Безпалько.