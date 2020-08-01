Избежать политических потрясений в мире можно международным сотрудничеством, учитывая национальные интересы других стран и не пытаясь навязать им их силой, как действовали США до последнего дня. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: Америке больше никто не позволит оставаться мировым жандармом © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

Конфронтация США с Европой или с Китаем и с Россией неизбежна, пока США будут пытаться сохранять свою гегемонию в мире, но мир другой и не позволит США сохранить свою гегемонию. А у США нет уже сил отстоять ее, уверен Кедми.

Если США согласятся прекратить попытки агрессивными методами остановить развитие России, то, возможно, что Москва и Вашингтон смогут создать базу для переговоров по важным геополитическим вопросам, добавил собеседник издания.