«США не в состоянии продолжать быть мировым жандармом. Мир уже не тот. И никто им не даст больше. Пример Сирии — это один из них. Избежать политических потрясений в мире можно международным сотрудничеством, учитывая национальные интересы других стран и не пытаясь навязать им их силой, как действовали США до последнего дня», — считает эксперт.
Конфронтация США с Европой или с Китаем и с Россией неизбежна, пока США будут пытаться сохранять свою гегемонию в мире, но мир другой и не позволит США сохранить свою гегемонию. А у США нет уже сил отстоять ее, уверен Кедми.
Если США согласятся прекратить попытки агрессивными методами остановить развитие России, то, возможно, что Москва и Вашингтон смогут создать базу для переговоров по важным геополитическим вопросам, добавил собеседник издания.