«Более того, даже если РФ в этом будет не слишком заинтересована, Украина за эту трубу будет держаться бесконечно. Как показала практика, 3-4 млрд долларов на дороге не валяются», — констатировал эксперт.
Поэтому, подчеркнул политолог, в отношениях стран бывшего СССР России необходимо более активно использовать экономическую составляющую, потому что без нее у России будет хороший имидж, но эти страны будут отдавать предпочтение Западу.
Абзалов добавил, что на фоне коронавируса правительства начинают думать именно о своем избирателе, меньше обращать внимания на интеграционные процессы, и эта тенденция сейчас близка Москве, учитывая, что санкции ограничивают тех же самых европейцев.