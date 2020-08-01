Газопровод, который проложили на территории Украины еще в советское время, больше сдерживает российско-украинские отношения, чем любые другие аспекты. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: Украина находится в самоизоляции и, чтобы из нее выйти, ей нужен иной политический класс © РИА Новости, Владимир Трефилов

Поэтому, подчеркнул политолог, в отношениях стран бывшего СССР России необходимо более активно использовать экономическую составляющую, потому что без нее у России будет хороший имидж, но эти страны будут отдавать предпочтение Западу.

Абзалов добавил, что на фоне коронавируса правительства начинают думать именно о своем избирателе, меньше обращать внимания на интеграционные процессы, и эта тенденция сейчас близка Москве, учитывая, что санкции ограничивают тех же самых европейцев.