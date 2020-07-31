«Устойчивое политическое урегулирование конфликта на востоке Украины должно основываться, прежде всего, на пресечении вооруженных столкновений. Для людей в зонах конфликта эта долгожданная тишина стала сигналом надежды на прекращение их страданий в недалеком будущем», — заявил он.
Председатель ПА ОБСЕ выразил разочарование быстрым нарушением перемирия в Донбассе, о чем сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, поскольку считает, что достижение урегулирования возможно лишь при условии взаимного доверия.