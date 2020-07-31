Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели призвал стороны конфликта в Донбассе соблюдать обязательства и воздержаться от провокаций. Об этом 31 июля говорится в пресс-релизе Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Председатель ПА ОБСЕ выразил разочарование быстрым нарушением перемирия в Донбассе, о чем сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, поскольку считает, что достижение урегулирования возможно лишь при условии взаимного доверия.