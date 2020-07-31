«ГБР сообщает о закрытии одного из самых одиозных из нескольких десятков сфабрикованных против пятого президента Украины Петра Порошенко дел — в отношении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины», — написал Головань.
Он отметил, что более восьми месяцев ГБР «искало признаки разжигания религиозной вражды и ненависти», но не нашло.
По словам адвоката, прокуратуре придется отвечать по многим статьям Уголовного кодекса. В частности, по ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).