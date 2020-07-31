Государственное бюро расследований (ГБР) не сообщило, кто будет нести ответственность за трату государственных ресурсов на расследование дела «о томосе». Об этом 31 июля заявил адвокат пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Игорь Головань в Facebook

Ищенко о главном: Нужен ли украинцам мир на Донбассе и что задумал Петр Порошенко? © Скриншот из видео Украина.ру

Он отметил, что более восьми месяцев ГБР «искало признаки разжигания религиозной вражды и ненависти», но не нашло.

По словам адвоката, прокуратуре придется отвечать по многим статьям Уголовного кодекса. В частности, по ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).