«Группа "работала" в подпольном цехе в столице, а оружие сбывали через личные связи, в том числе в криминальных кругах в других регионах Украины», — говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли три пистолета-пулемета системы SA-26 и девять магазинов к ним, карабин марки «Форт-201», почти 500 патронов различного калибра, девять магазинов к автомату Калашникова, большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию и боеприпасов.
Организатору группировки грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.