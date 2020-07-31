Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве мужчину, который организовал группировку по нелегальному сбыту оружия и боеприпасов. Об этом ведомство сообщает 31 июля на своей странице в Facebook

В Черниговской области прогремел взрыв, погибли люди © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Правоохранители изъяли три пистолета-пулемета системы SA-26 и девять магазинов к ним, карабин марки «Форт-201», почти 500 патронов различного калибра, девять магазинов к автомату Калашникова, большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию и боеприпасов.

Организатору группировки грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.