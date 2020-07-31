В Черниговской области прогремел взрыв, погибли люди
В Черниговской области прогремел взрыв, погибли люди
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«Группа "работала" в подпольном цехе в столице, а оружие сбывали через личные связи, в том числе в криминальных кругах в других регионах Украины», — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли три пистолета-пулемета системы SA-26 и девять магазинов к ним, карабин марки «Форт-201», почти 500 патронов различного калибра, девять магазинов к автомату Калашникова, большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию и боеприпасов.

Организатору группировки грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.    