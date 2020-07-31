Если в США примут предложенный закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине, это может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу. Об этом 31 июля заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает «Интерфакс»

В сенат США внесли законопроект о ежегодной военной помощи Украине на $300 млн © goodfon.ru

Депутат объяснил, что если одной из сторон конфликта третья страна будет поставлять летальное оружие, России ничего не останется, кроме как защитить людей со второй стороны.

Накануне стало известно, что сенаторы от обеих основных партий США подготовили законопроект о ежегодном выделении Украине в качестве военной помощи $300 млн, включая поставки летальных вооружений.