«Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять — ДНР и ЛНР. В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально», — сказал он.
Депутат объяснил, что если одной из сторон конфликта третья страна будет поставлять летальное оружие, России ничего не останется, кроме как защитить людей со второй стороны.
Накануне стало известно, что сенаторы от обеих основных партий США подготовили законопроект о ежегодном выделении Украине в качестве военной помощи $300 млн, включая поставки летальных вооружений.