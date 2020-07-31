Кортеж президента Украины Владимира Зеленского, который состоит из шести машин, регулярно нарушает правила дорожного движения и не платит за это штрафы. Об этом 31 июля говорится в расследовании журналистов «Схем»

«Будем всех бомбить!» — сеть озадачило заявление Зеленского © пресс-служба президента Украины

Кортеж нарушает ПДД даже тогда, когда Зеленский якобы ездит по частным делам, например, в торговый центр. Журналисты напомнили, что перед выборами Зеленский обещал, что властные привилегии — в частности, и президентский кортеж — останутся в прошлом. При этом, по данным СМИ, ни президент, ни его офис, ни Госуправление делами не получат штрафов за нарушения, поскольку номерные знаки кортежа Зеленского невозможно найти ни в одной базе.