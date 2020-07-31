Отмечается, что кортеж значительно превышает допустимую скорость, пересекает двойную сплошную и поворачивает в запрещенных местах, создавая опасные ситуации для других участников движения.
Кортеж нарушает ПДД даже тогда, когда Зеленский якобы ездит по частным делам, например, в торговый центр. Журналисты напомнили, что перед выборами Зеленский обещал, что властные привилегии — в частности, и президентский кортеж — останутся в прошлом. При этом, по данным СМИ, ни президент, ни его офис, ни Госуправление делами не получат штрафов за нарушения, поскольку номерные знаки кортежа Зеленского невозможно найти ни в одной базе.