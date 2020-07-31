Украинское общественное движение участников войны в Донбассе обвиняет и.о. директора государственного предприятия «Коневодство Украины» Евгения Веретюка в сотрудничестве с ДНР. Об этом 31 июля стало известно на пресс-конференции в информационном агентстве Интерфакс-Украина

СБУ поймала очередного «сепаратиста», на этот раз в Одессе © Украина.ру/Стрингер

В подтверждение этого обвинения была продемонстрирована фотография рукопожатия Веретюка с одним из представителей ДНР, опубликованная на сайте «Свободный Донбасс».

Представитель движения участников АТО подчеркнул, что, согласно данным Единого государственного реестра предприятий, Веретюк числился директором завода «Металлист» и в 2014-2015 годах, когда на территории предприятия якобы «насильно удерживали и пытали украинских патриотов».

В связи с этим атошники потребовали увольнения Веретюка с поста руководителя стратегического государственного предприятия и привлечения его к уголовной ответственности.