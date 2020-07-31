Выходцы из АТО возмущены тем, что Веретюк вместе с двумя министрами ДНР якобы открывал в Макеевке завод по изготовлению профильных электросварных труб «Металлист».
В подтверждение этого обвинения была продемонстрирована фотография рукопожатия Веретюка с одним из представителей ДНР, опубликованная на сайте «Свободный Донбасс».
Представитель движения участников АТО подчеркнул, что, согласно данным Единого государственного реестра предприятий, Веретюк числился директором завода «Металлист» и в 2014-2015 годах, когда на территории предприятия якобы «насильно удерживали и пытали украинских патриотов».
В связи с этим атошники потребовали увольнения Веретюка с поста руководителя стратегического государственного предприятия и привлечения его к уголовной ответственности.