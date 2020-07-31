Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество проконтролировать утилизацию боеприпасов на складах в поселке Колбасная в Приднестровье. Об этом 31 июля рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, говорится в материале «РБК-Украина»

«Не нужно забывать о необходимости утилизации устаревших боеприпасов, которые хранятся на военных складах вблизи поселка Колбасная в Приднестровье. Это тоже один из приоритетных вопросов в Украине», — отметил замминистра. Украина вспомнила про российских миротворцев в Приднестровье © РИА Новости, Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк

Он обратил внимание, что эти склады находятся рядом с украинской границей и являются опасными для жителей Одесской области.

Ведомство отмечает, что утилизация должна происходить прозрачно, под международным контролем и не должна использоваться для увеличения или перевооружения российского контингента в Приднестровье.