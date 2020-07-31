«Не нужно забывать о необходимости утилизации устаревших боеприпасов, которые хранятся на военных складах вблизи поселка Колбасная в Приднестровье. Это тоже один из приоритетных вопросов в Украине», — отметил замминистра.
Он обратил внимание, что эти склады находятся рядом с украинской границей и являются опасными для жителей Одесской области.
Ведомство отмечает, что утилизация должна происходить прозрачно, под международным контролем и не должна использоваться для увеличения или перевооружения российского контингента в Приднестровье.