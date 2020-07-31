«Безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, это однозначно. И вот именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены», — сказал Песков.
В среду белорусское госагентство «Белта» сообщило, что под Минском задержаны «32 боевика иностранной частной компании «Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне.
В российском МИД, комментируя произошедшее, заявили, что Москва рассчитывает на взвешенный объективный подход Белоруссии к установлению всех обстоятельств случившегося. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.