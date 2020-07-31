Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, поэтому Россия надеется, что в ближайшее время этот инцидент будет прояснен, и граждане будут отпущены. Об этом 31 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

ЧВК как повод. С какой целью в Белоруссии арестовали российских граждан и что будет дальше? © sb.by

В среду белорусское госагентство «Белта» сообщило, что под Минском задержаны «32 боевика иностранной частной компании «Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне.

В российском МИД, комментируя произошедшее, заявили, что Москва рассчитывает на взвешенный объективный подход Белоруссии к установлению всех обстоятельств случившегося. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.