Госэкоинспекция рассчитывает сумму ущерба, которая в дальнейшем будет взыскана с судовладельца. Малеваный пояснил, что окончательный ущерб будет известен только после эвакуации танкера с городского пляжа.
«ГЭИ в Одесской области насчитала уже около 20 тыс. долларов [ущерба]. Методика начисления регламентирует около 280 долларов за килограмм нефтепродуктов. Каждая утечка нефти рассчитывается, и все данные передаются правоохранительным органам, осуществляющим следствие и процессуальное производство по поводу убытков, нанесенных государству и природе в целом», — заявил чиновник.
В связи с тем, что танкер пока остается на месте, еще возможны утечки нефтепродуктов из отсеков и машинного отделения. Поэтому окончательная сумма убытков будет начислена по результатам завершения работ по подъему и буксировке судна.