Ущерб от утечки нефтепродуктов из аварийного танкера «Делфи», который потерпел крушение в 2019 году в Одессе, достиг 20 тысяч долларов. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, передает 31 июля УНИАН

Танкер по имени Украина. Как в Одессе всю суть государства показали © пресс-служба Офиса президента Украины

«ГЭИ в Одесской области насчитала уже около 20 тыс. долларов [ущерба]. Методика начисления регламентирует около 280 долларов за килограмм нефтепродуктов. Каждая утечка нефти рассчитывается, и все данные передаются правоохранительным органам, осуществляющим следствие и процессуальное производство по поводу убытков, нанесенных государству и природе в целом», — заявил чиновник.

В связи с тем, что танкер пока остается на месте, еще возможны утечки нефтепродуктов из отсеков и машинного отделения. Поэтому окончательная сумма убытков будет начислена по результатам завершения работ по подъему и буксировке судна.