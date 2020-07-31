Собчак с сосками на голове и Лолита в латексе: пользователи разгромили новый клип Лободы

Новый профеминистский клип украинской певицы Светланы Лободы с рэпером Фараоном под названием Boom Boom, появившийся в сети 30 июля, набрал в два раза больше дизлайков, чем лайков

«Так вот откуда коронавирус»: Лобода испугала поклонников новым клипом © Скриншот из видео LOBODA - Новый Рим Лолита Милявская, Ксения Собчак, Варвара Шмыкова, Екатерина Варнава, Ида Галич и многие другие звезды.

По сюжету они показывают свои умения, стоя на подиуме посреди кабинета с мужчинами в костюмах. Те осматривают участниц и выставляют оценки, а неугодных сбрасывают в пропасть.

Pharaoh засветился всего на несколько секунд. Он зачитал рэп на фоне танцующей тверк-женщины.

На момент выхода материала у клипа было 52 тысячи дизлайков и 30 тысячи лайков.

«Что я только что посмотрела? Это ужас. "Я не трогал писю козла" и то лучше и менее зашкварное», «Я не пойму, что тяжелее, смотреть это или слушать?», «Надеялся, что моя голова тоже лопнет, но увы, придется с этим жить теперь», «Симбиоз Литл Биг и Марув в одном флаконе. Лободы с её неповторимым стилем увы нет от слова совсем», «Печальная и мрачная чернуха», «Сама идея прям на злобу дня, Гудков как всегда гений! Но смотреть и слушать ещё раз я не буду… Немного перешли за грань», — написали пользователи в комментариях под клипом.