Для руководства киевского «Динамо» история с назначением экс-наставника «Шахтера» Мирчи Луческу на пост главного тренера выгодна в любом случае. Об этом рассказал бывший коммерческий директор «Шахтера» Дмитрий Ефимов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Ефимов: Луческу нужно опасаться не ультрас, а козней внутри «Динамо Киев» © скриншот видео Украина.ру

А если у Луческу получится, он победит и станет чемпионом, Суркисы будут злорадствовать, говоря о том, что динамовцы побили «горняков» их же оружием.

Ефимов добавил, что для «Шахтера» будет больно, если он проиграет «Динамо» под руководством сильного тренера в честной борьбе, но если «горняки» потерпят поражение от «своего» Луческу, им будет обидно вдвойне.