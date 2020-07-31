«Если Луческу провалится с «Динамо», проиграет «Шахтеру» и не войдет в тройку, Суркисы со скандалом и улюлюканьем его выгонят и скажут, что этот донецкий Луческу ничего не смог. Мол, приехал в великий наш клуб и облажался. Зря ты, Ахметов, носил его на руках, ничего он не может», — указал эксперт.
А если у Луческу получится, он победит и станет чемпионом, Суркисы будут злорадствовать, говоря о том, что динамовцы побили «горняков» их же оружием.
Ефимов добавил, что для «Шахтера» будет больно, если он проиграет «Динамо» под руководством сильного тренера в честной борьбе, но если «горняки» потерпят поражение от «своего» Луческу, им будет обидно вдвойне.