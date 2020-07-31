Тренер Мирча Луческу, будучи наставником донецкого «Шахтера», поносил киевское «Динамо», поскольку в принципе был несдержанным на язык. Об этом рассказал специалист в области фанатского движения Андрей Малосолов в интервью изданию Украина.ру

Андрей Малосолов: Перейдя в киевское «Динамо», Луческу предал Донбасс © Facebook, Андрей Малосолов

«За эти 10 лет Луческу столько раз самым приглядным и неприглядным образом прошелся по «Динамо Киев» и всему, что с ним связано, что казалось безумием представить, что он может прийти туда. Много лет моей жизни были связаны с фанатским движением в России. Я прекрасно понимаю, с каким противостоянием со стороны той же ультрас и простых болельщиков Луческу столкнется в Киеве», — указал Малосолов.

Специалист также согласился с фразой ультрас, которые сказали, что это будут самые тяжелые миллионы евро в карьере Луческу, добавив, что дело может дойти до каких-то крайних шагов.