Эксперт, в частности, отметил, что это было одним из плюсов Луческу, который позволял ему быть одним из самых ярких представителей медийного пространства: его хлесткие выражения привлекали внимание, и это тоже было одной из реклам футбола и клуба, который он возглавлял.
«За эти 10 лет Луческу столько раз самым приглядным и неприглядным образом прошелся по «Динамо Киев» и всему, что с ним связано, что казалось безумием представить, что он может прийти туда. Много лет моей жизни были связаны с фанатским движением в России. Я прекрасно понимаю, с каким противостоянием со стороны той же ультрас и простых болельщиков Луческу столкнется в Киеве», — указал Малосолов.
Специалист также согласился с фразой ультрас, которые сказали, что это будут самые тяжелые миллионы евро в карьере Луческу, добавив, что дело может дойти до каких-то крайних шагов.