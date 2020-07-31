Украина прорабатывает вопрос участия в конкурсе за право стать хозяйкой Олимпийских игр в 2028 или 2030 году. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба Офиса президента

Отмечается, что состоялось совещание, в ходе которого обсудили идеи развития спорта в стране.

Киевская Олимпиада-1980 © РИА Новости, А. Князев | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского Офис президента совместно с Национальным олимпийским комитетом прорабатывает вопрос приезда в Украину главы МОК, и выразил уверенность, что это было бы хорошей возможностью показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведения Олимпийских игр», — говорится в сообщении.

Как сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение ОИ работает президент НОК Сергей Бубка. Он также отметил, что как бывший участник Олимпийских игр поддерживает проект строительства на Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера, который даст значительный толчок развитию массового спорта и спорта высших достижений.