Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о «бомбящих всех самолетах» вызывало недоумение пользователей сети

Малышам показывали эротику в детской комнате торгового центра в Днепре © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Все очень любят цифры. Ко Дню защиты детей мы должны открыть что-то грандиозное, чтобы все журналисты вышли и аплодировали, какие молодцы президент, министерство: до этого дня они это сделали. А там оно где-то как-то замажьте там, потом доработаете. Ко Дню независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные: самолеты летят, будем всех бомбить!» — с сарказмом ответил украинский лидер.

Эта фраза озадачила пользователей.

«Что оно мелет», «Почему говорит он, а стыдно мне?», «Надо привести в порядок свое здоровье, Владимир Александрович!», «Фантастический…. Прям как Петя», «Мимика жесть», — написали они в комментариях к видео.