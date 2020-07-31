Умные страны, такие как Швейцария, Финляндия или Германия, использовали свое многообразие в качестве цивилизационного преимущества. Украина же от этого подхода отказалась. Об этом рассказал глава Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Украина должна строить гражданскую империю, а не моногосударство © Facebook, Ruslan Bortnik

«В Украине же от такого современного подхода на определенном этапе отказались и попытались строить моногосударство, что провоцирует огромное количество конфликтов и многочисленные факты нарушения украинского и международного законодательства», — указал Бортник.

Сейчас на Украине строится не «Украина-империя» на гражданских и конституционных основаниях, а моноэтническое государство, которое делает Украину нестабильной и превращает в зону конфликта, сетует политолог.