Эксперт подчеркнул, что столкновения или коммуникации между разными культурами, разными регионами и разными историями всегда продуцировало очень оригинальные решения, продукты и симбиозы, которые служат экономическим и социальным преимуществом.
«В Украине же от такого современного подхода на определенном этапе отказались и попытались строить моногосударство, что провоцирует огромное количество конфликтов и многочисленные факты нарушения украинского и международного законодательства», — указал Бортник.
Сейчас на Украине строится не «Украина-империя» на гражданских и конституционных основаниях, а моноэтническое государство, которое делает Украину нестабильной и превращает в зону конфликта, сетует политолог.