Сразу после окончания президентской гонки в США массовые беспорядки сойдут на нет, и Америка опять будет более-менее спокойным государством до следующего политического кризиса, вызванного борьбой за власть. Об этом рассказал писатель и публицист Николай Стариков в интервью изданию Украина.ру

Николай Стариков: В США нет «голубей», там есть только подвиды «ястребов» © РИА Новости, Кирилл Каллиников

«Все остальное — это не то что не итоги, а просто декорация или антураж. Сразу после окончания президентской гонки все это сойдет на нет, и Америка опять будет более-менее спокойным государством до следующего политического кризиса, вызванного борьбой за власть», — пояснил Стариков.

Хотя после начала протестов и коронавируса позиции Трампа несколько пошатнулись, имя следующего президента США не будет отличаться от имени нынешнего, заключил собеседник издания.