Целью всех этих протестов, считает эксперт, является победа Демократической партии на выборах президента и свержение на этом посту Дональда Трампа: достигнут они своей цели или нет, будет понятно сразу после того, как будут подведены итоги президентских выборов в США.
«Все остальное — это не то что не итоги, а просто декорация или антураж. Сразу после окончания президентской гонки все это сойдет на нет, и Америка опять будет более-менее спокойным государством до следующего политического кризиса, вызванного борьбой за власть», — пояснил Стариков.
Хотя после начала протестов и коронавируса позиции Трампа несколько пошатнулись, имя следующего президента США не будет отличаться от имени нынешнего, заключил собеседник издания.