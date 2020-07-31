Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что берет на работу или в советники «людей системы» за их «опыт и эффективность». Об этом 31 июля она написала в Facebook

Накануне стало известно, что ее внештатным советником стал бывший генпрокурор Святослав Пискун.

«Самое ценное, что есть у человека, — это опыт. Негативный и позитивный, подъемы и падения, и снова подъемы. И когда человек десятилетиями в профессии, остается социально активным, и за ним идут коллективы, — он эффективен… Я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами — видимо, их надо брать сразу же из родильных домов», — написала она.

«Боюсь я? Нет»: Венедиктова заявила, что у нее нет ни с кем «договорняков» по делам Порошенко © Facebook, Ирина Венедиктова Леониде Кучме и в 2004-2005 годах при Викторе Ющенко. Также был депутатом Рады от Партии регионов.

Как отметил в Fаcebook представитель от Украины в ТКГ Сергей Гармаш, бывшая помощница Пискуна Наталья Никонорова сейчас является министром иностранных дел ДНР.