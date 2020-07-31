«Трамп не контролирует ситуацию. Вернее, ситуации. В каждом городе и штате ситуация разная. Общее то, что ни местные и не федеральные власти не контролируют и не пытаются сдержать развитие анархии. Все развивается стихийно, и неясно, к чему это приведёт», — категоричен эксперт.
Понятно только, считает Кедми, что все это развитие ослабляет и США, и центральную государственную власть, а демократы бездумно раскачивают лодку, не сознавая, что ставят под угрозу само существование США как единого дееспособного государства.
Сама попытка демонстрациями изменить результаты выборов и политическую власть опасна и может продолжаться и после выборов теми или иными политическими группами, добавил собеседник издания.