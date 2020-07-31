Все эти массовые беспорядки на расовой почве, которые происходят сегодня в Америке, ослабляет и США, и центральную государственную власть. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: Америке больше никто не позволит оставаться мировым жандармом © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

Понятно только, считает Кедми, что все это развитие ослабляет и США, и центральную государственную власть, а демократы бездумно раскачивают лодку, не сознавая, что ставят под угрозу само существование США как единого дееспособного государства.

Сама попытка демонстрациями изменить результаты выборов и политическую власть опасна и может продолжаться и после выборов теми или иными политическими группами, добавил собеседник издания.