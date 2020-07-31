Нацполиция Донецкой области назвала имя подозреваемого в нападении на сотрудника синагоги в Мариуполе - Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич. Об этом 30 июля сообщили на сайте полиции

В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого 1991 года рождения. По информации силовиков, рост нападавшего — 170 см, он худощавого телосложения, волосы темные.

Полиция расценила нападение на синагогу в Мариуполе как покушение на жизнь ее охранника © CC0, Pixabay

В последний раз мужчину видели неподалеку от поселка Виноградное в Мариуполе 29 июля. Он был одет в черные спортивные брюки, черную толстовку с длинным рукавом и двигался в сторону села Сопино с хозяйственной клетчатой сумкой.

Ранее стало известно, что 28 июля в мариупольской синагоге произошло нападение: неизвестный мужчина ранил топором охранника. Прежде чем сбежать, преступник бросил в сторону синагоги мусор, банки и пакеты с фекалиями и песком.